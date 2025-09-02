Dante (DGPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.64% Promjena cijene (1D) -3.36% Promjena cijene (7D) +15.87%

Dante (DGPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DGPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DGPU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DGPU se promijenio za -1.64% u posljednjih sat vremena, -3.36% u posljednjih 24 sata i +15.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dante (DGPU)

Tržišna kapitalizacija $ 97.12K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 97.12K Količina u optjecaju 999.84M Ukupna količina 999,836,951.511116

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dante je $ 97.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DGPU je 999.84M, s ukupnom količinom od 999836951.511116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.12K.