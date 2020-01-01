Dank Memes (DANK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dank Memes (DANK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dank Memes (DANK) Informacije Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Službena web stranica: https://www.dankmemesonsol.net/ Kupi DANK odmah!

Dank Memes (DANK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dank Memes (DANK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 603.44K $ 603.44K $ 603.44K Ukupna količina: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M Količina u optjecaju: $ 974.27M $ 974.27M $ 974.27M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 603.44K $ 603.44K $ 603.44K Povijesni maksimum: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00061984 $ 0.00061984 $ 0.00061984 Saznajte više o cijeni Dank Memes (DANK)

Dank Memes (DANK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dank Memes (DANK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DANK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DANK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DANK tokena, istražite DANK cijenu tokena uživo!

DANK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DANK? Naša DANK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DANK predviđanje cijene tokena odmah!

