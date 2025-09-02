Više o DANK

Dank Memes Cijena (DANK)

1 DANK u USD cijena uživo:

$0.00063851
$0.00063851$0.00063851
+22.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dank Memes (DANK)
Dank Memes (DANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210921
$ 0.00210921$ 0.00210921

$ 0
$ 0$ 0

-0.53%

+22.54%

+4.39%

+4.39%

Dank Memes (DANK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DANK je $ 0.00210921, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DANK se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +22.54% u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dank Memes (DANK)

$ 619.00K
$ 619.00K$ 619.00K

--
----

$ 619.00K
$ 619.00K$ 619.00K

974.27M
974.27M 974.27M

974,269,308.024003
974,269,308.024003 974,269,308.024003

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dank Memes je $ 619.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DANK je 974.27M, s ukupnom količinom od 974269308.024003. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 619.00K.

Dank Memes (DANK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dank Memes u USD iznosila je $ +0.00011745.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dank Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dank Memes u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dank Memes u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011745+22.54%
30 dana$ 0-13.62%
60 dana$ 0+44.32%
90 dana$ 0--

Što je Dank Memes (DANK)

Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Dank Memes (DANK)

Službena web-stranica

Dank Memes Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dank Memes (DANK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dank Memes (DANK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dank Memes.

Provjerite Dank Memes predviđanje cijene sada!

DANK u lokalnim valutama

Dank Memes (DANK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dank Memes (DANK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DANK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dank Memes (DANK)

Koliko Dank Memes (DANK) vrijedi danas?
Cijena DANK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DANK u USD?
Trenutačna cijena DANK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dank Memes?
Tržišna kapitalizacija za DANK je $ 619.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DANK?
Količina u optjecaju za DANK je 974.27M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DANK?
DANK je postigao ATH cijenu od 0.00210921 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DANK?
DANK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DANK?
24-satni obujam trgovanja za DANK je -- USD.
Hoće li DANK još narasti ove godine?
DANK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DANK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu" i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.