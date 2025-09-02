Dank Memes (DANK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.00210921
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.53%
Promjena cijene (1D) +22.54%
Promjena cijene (7D) +4.39%

Dank Memes (DANK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DANKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DANK je $ 0.00210921, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DANK se promijenio za -0.53% u posljednjih sat vremena, +22.54% u posljednjih 24 sata i +4.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dank Memes (DANK)

Tržišna kapitalizacija $ 619.00K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 619.00K
Količina u optjecaju 974.27M
Ukupna količina 974,269,308.024003

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dank Memes je $ 619.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DANK je 974.27M, s ukupnom količinom od 974269308.024003. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 619.00K.