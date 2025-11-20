Danaher xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Danaher xStock (DHRX) danas je $ 220.89, s promjenom od 2.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DHRX u USD je $ 220.89 po DHRX.

Danaher xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 209,882, s količinom u optjecaju od 944.90 DHRX. Tijekom posljednja 24 sata, DHRX trgovao je između $ 220.67 (niska) i $ 227.9 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 230.48, dok je rekordna najniža cijena bila $ 180.2.

U kratkoročnim performansama, DHRX se kretao -0.64% u posljednjem satu i +0.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Danaher xStock (DHRX)

Tržišna kapitalizacija $ 209.88K$ 209.88K $ 209.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M Količina u optjecaju 944.90 944.90 944.90 Ukupna količina 22,719.91463654147 22,719.91463654147 22,719.91463654147

Trenutačna tržišna kapitalizacija Danaher xStock je $ 209.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DHRX je 944.90, s ukupnom količinom od 22719.91463654147. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.05M.