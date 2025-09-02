DAM IT ($DAMMIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.44% Promjena cijene (1D) -3.01% Promjena cijene (7D) +21.61% Promjena cijene (7D) +21.61%

DAM IT ($DAMMIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DAMMITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DAMMIT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DAMMIT se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, -3.01% u posljednjih 24 sata i +21.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DAM IT ($DAMMIT)

Tržišna kapitalizacija $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K Količina u optjecaju 994.86M 994.86M 994.86M Ukupna količina 994,860,772.076928 994,860,772.076928 994,860,772.076928

Trenutačna tržišna kapitalizacija DAM IT je $ 25.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DAMMIT je 994.86M, s ukupnom količinom od 994860772.076928. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.92K.