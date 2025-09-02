Više o $DAMMIT

DAM IT ($DAMMIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $DAMMITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $DAMMIT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $DAMMIT se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, -3.01% u posljednjih 24 sata i +21.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DAM IT ($DAMMIT)

$ 25.92K
$ 25.92K$ 25.92K

--
----

$ 25.92K
$ 25.92K$ 25.92K

994.86M
994.86M 994.86M

994,860,772.076928
994,860,772.076928 994,860,772.076928

Trenutačna tržišna kapitalizacija DAM IT je $ 25.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $DAMMIT je 994.86M, s ukupnom količinom od 994860772.076928. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.92K.

DAM IT ($DAMMIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DAM IT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DAM IT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DAM IT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DAM IT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.01%
30 dana$ 0-23.89%
60 dana$ 0-75.17%
90 dana$ 0--

Što je DAM IT ($DAMMIT)

The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Resurs DAM IT ($DAMMIT)

Službena web-stranica

DAM IT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DAM IT ($DAMMIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DAM IT ($DAMMIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DAM IT.

Provjerite DAM IT predviđanje cijene sada!

$DAMMIT u lokalnim valutama

DAM IT ($DAMMIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DAM IT ($DAMMIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $DAMMIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DAM IT ($DAMMIT)

Koliko DAM IT ($DAMMIT) vrijedi danas?
Cijena $DAMMIT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $DAMMIT u USD?
Trenutačna cijena $DAMMIT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DAM IT?
Tržišna kapitalizacija za $DAMMIT je $ 25.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $DAMMIT?
Količina u optjecaju za $DAMMIT je 994.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $DAMMIT?
$DAMMIT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $DAMMIT?
$DAMMIT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $DAMMIT?
24-satni obujam trgovanja za $DAMMIT je -- USD.
Hoće li $DAMMIT još narasti ove godine?
$DAMMIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $DAMMIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:47:51 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.