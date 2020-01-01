DALGO (DALGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DALGO (DALGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DALGO (DALGO) Informacije DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation. Službena web stranica: https://www.dalgo.tech/ Bijela knjiga: https://www.dalgo.tech/ Kupi DALGO odmah!

DALGO (DALGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DALGO (DALGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 105.85K $ 105.85K $ 105.85K Ukupna količina: $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B Količina u optjecaju: $ 99.23B $ 99.23B $ 99.23B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 105.85K $ 105.85K $ 105.85K Povijesni maksimum: $ 0.00000545 $ 0.00000545 $ 0.00000545 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni DALGO (DALGO)

DALGO (DALGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DALGO (DALGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DALGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DALGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DALGO tokena, istražite DALGO cijenu tokena uživo!

DALGO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DALGO? Naša DALGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DALGO predviđanje cijene tokena odmah!

