Daku V2 Cijena danas

Trenutačna cijena Daku V2 (DAKU) danas je $ 0.117665, s promjenom od 6.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DAKU u USD je $ 0.117665 po DAKU.

Daku V2 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 70,528,387, s količinom u optjecaju od 600.00M DAKU. Tijekom posljednja 24 sata, DAKU trgovao je između $ 0.104458 (niska) i $ 0.119056 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.152985, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02737318.

U kratkoročnim performansama, DAKU se kretao +0.08% u posljednjem satu i +0.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Daku V2 (DAKU)

Tržišna kapitalizacija $ 70.53M$ 70.53M $ 70.53M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 70.53M$ 70.53M $ 70.53M Količina u optjecaju 600.00M 600.00M 600.00M Ukupna količina 599,999,750.615454 599,999,750.615454 599,999,750.615454

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daku V2 je $ 70.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAKU je 600.00M, s ukupnom količinom od 599999750.615454. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 70.53M.