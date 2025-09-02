Više o DAKU

DAKU Informacije o cijeni

DAKU Službena web stranica

DAKU Tokenomija

DAKU Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Daku Logotip

Daku Cijena (DAKU)

Neuvršten

1 DAKU u USD cijena uživo:

--
----
+1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Daku (DAKU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:07:52 (UTC+8)

Daku (DAKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.246909
$ 0.246909$ 0.246909

$ 0
$ 0$ 0

-1.43%

+0.82%

-3.17%

-3.17%

Daku (DAKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAKU je $ 0.246909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAKU se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -3.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daku (DAKU)

$ 45.96K
$ 45.96K$ 45.96K

--
----

$ 45.96K
$ 45.96K$ 45.96K

599.96M
599.96M 599.96M

599,958,311.395103
599,958,311.395103 599,958,311.395103

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daku je $ 45.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAKU je 599.96M, s ukupnom količinom od 599958311.395103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.96K.

Daku (DAKU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Daku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Daku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Daku u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Daku u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.82%
30 dana$ 0-26.55%
60 dana$ 0+106.37%
90 dana$ 0--

Što je Daku (DAKU)

DAKU ($DAKU) is an AI anime unfolding in real time. AIGENT DAKU ($DAKU) is a groundbreaking AI anime experience unfolding in real time. Follow AIGENT DAKU, a fearless canine spy, as he dives deep into digital trenches to take down scammers and fight fraud across the blockchain. $DAKU is more than just a meme token — it’s a movement. Expect weekly episodes, intense missions, and the future of AI-powered storytelling. Stay locked in.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Daku (DAKU)

Službena web-stranica

Daku Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Daku (DAKU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Daku (DAKU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Daku.

Provjerite Daku predviđanje cijene sada!

DAKU u lokalnim valutama

Daku (DAKU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Daku (DAKU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DAKU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Daku (DAKU)

Koliko Daku (DAKU) vrijedi danas?
Cijena DAKU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DAKU u USD?
Trenutačna cijena DAKU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Daku?
Tržišna kapitalizacija za DAKU je $ 45.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DAKU?
Količina u optjecaju za DAKU je 599.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DAKU?
DAKU je postigao ATH cijenu od 0.246909 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DAKU?
DAKU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DAKU?
24-satni obujam trgovanja za DAKU je -- USD.
Hoće li DAKU još narasti ove godine?
DAKU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DAKU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:07:52 (UTC+8)

Daku (DAKU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.