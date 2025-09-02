Daku (DAKU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.246909$ 0.246909 $ 0.246909 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.43% Promjena cijene (1D) +0.82% Promjena cijene (7D) -3.17% Promjena cijene (7D) -3.17%

Daku (DAKU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DAKUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DAKU je $ 0.246909, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DAKU se promijenio za -1.43% u posljednjih sat vremena, +0.82% u posljednjih 24 sata i -3.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daku (DAKU)

Tržišna kapitalizacija $ 45.96K$ 45.96K $ 45.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.96K$ 45.96K $ 45.96K Količina u optjecaju 599.96M 599.96M 599.96M Ukupna količina 599,958,311.395103 599,958,311.395103 599,958,311.395103

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daku je $ 45.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DAKU je 599.96M, s ukupnom količinom od 599958311.395103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.96K.