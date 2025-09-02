Više o DADA

Dagora Logotip

Dagora Cijena (DADA)

Neuvršten

1 DADA u USD cijena uživo:

$0.00401975
$0.00401975$0.00401975
-5.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Dagora (DADA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:06:46 (UTC+8)

Dagora (DADA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0040112
$ 0.0040112$ 0.0040112
24-satna najniža cijena
$ 0.00423323
$ 0.00423323$ 0.00423323
24-satna najviša cijena

$ 0.0040112
$ 0.0040112$ 0.0040112

$ 0.00423323
$ 0.00423323$ 0.00423323

$ 0.01031744
$ 0.01031744$ 0.01031744

$ 0.00267958
$ 0.00267958$ 0.00267958

-1.85%

-5.04%

-10.40%

-10.40%

Dagora (DADA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00401975. Tijekom protekla 24 sata, DADAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0040112 i najviše cijene $ 0.00423323, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DADA je $ 0.01031744, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00267958.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DADA se promijenio za -1.85% u posljednjih sat vremena, -5.04% u posljednjih 24 sata i -10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dagora (DADA)

$ 370.87K
$ 370.87K$ 370.87K

--
----

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

92.26M
92.26M 92.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dagora je $ 370.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DADA je 92.26M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.02M.

Dagora (DADA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Dagora u USD iznosila je $ -0.000213481105673994.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Dagora u USD iznosila je $ -0.0004955145.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Dagora u USD iznosila je $ +0.0012802003.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Dagora u USD iznosila je $ -0.00090967356006344.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000213481105673994-5.04%
30 dana$ -0.0004955145-12.32%
60 dana$ +0.0012802003+31.85%
90 dana$ -0.00090967356006344-18.45%

Što je Dagora (DADA)

Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.

Resurs Dagora (DADA)

Službena web-stranica

Dagora Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dagora (DADA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dagora (DADA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dagora.

Provjerite Dagora predviđanje cijene sada!

DADA u lokalnim valutama

Dagora (DADA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dagora (DADA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DADA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dagora (DADA)

Koliko Dagora (DADA) vrijedi danas?
Cijena DADA uživo u USD je 0.00401975 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DADA u USD?
Trenutačna cijena DADA u USD je $ 0.00401975. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dagora?
Tržišna kapitalizacija za DADA je $ 370.87K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DADA?
Količina u optjecaju za DADA je 92.26M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DADA?
DADA je postigao ATH cijenu od 0.01031744 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DADA?
DADA je vidio ATL cijenu od 0.00267958 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DADA?
24-satni obujam trgovanja za DADA je -- USD.
Hoće li DADA još narasti ove godine?
DADA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DADA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.