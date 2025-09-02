Dagora (DADA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0040112 $ 0.0040112 $ 0.0040112 24-satna najniža cijena $ 0.00423323 $ 0.00423323 $ 0.00423323 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0040112$ 0.0040112 $ 0.0040112 24-satna najviša cijena $ 0.00423323$ 0.00423323 $ 0.00423323 Najviša cijena ikada $ 0.01031744$ 0.01031744 $ 0.01031744 Najniža cijena $ 0.00267958$ 0.00267958 $ 0.00267958 Promjena cijene (1H) -1.85% Promjena cijene (1D) -5.04% Promjena cijene (7D) -10.40% Promjena cijene (7D) -10.40%

Dagora (DADA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00401975. Tijekom protekla 24 sata, DADAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0040112 i najviše cijene $ 0.00423323, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DADA je $ 0.01031744, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00267958.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DADA se promijenio za -1.85% u posljednjih sat vremena, -5.04% u posljednjih 24 sata i -10.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dagora (DADA)

Tržišna kapitalizacija $ 370.87K$ 370.87K $ 370.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.02M$ 4.02M $ 4.02M Količina u optjecaju 92.26M 92.26M 92.26M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dagora je $ 370.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DADA je 92.26M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.02M.