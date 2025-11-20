Dagknight Dog Cijena danas

Trenutačna cijena Dagknight Dog (DOGK) danas je $ 0.00005395, s promjenom od 4.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DOGK u USD je $ 0.00005395 po DOGK.

Dagknight Dog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 122,339, s količinom u optjecaju od 2.27B DOGK. Tijekom posljednja 24 sata, DOGK trgovao je između $ 0.0000512 (niska) i $ 0.00006142 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00259503, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003879.

U kratkoročnim performansama, DOGK se kretao -1.71% u posljednjem satu i +11.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Dagknight Dog (DOGK)

Tržišna kapitalizacija $ 122.34K$ 122.34K $ 122.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.34K$ 122.34K $ 122.34K Količina u optjecaju 2.27B 2.27B 2.27B Ukupna količina 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

