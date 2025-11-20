DADI Insight Token Cijena danas

Trenutačna cijena DADI Insight Token (DIT) danas je $ 16.86, s promjenom od 4.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIT u USD je $ 16.86 po DIT.

DADI Insight Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9,179,301, s količinom u optjecaju od 551.28K DIT. Tijekom posljednja 24 sata, DIT trgovao je između $ 16.52 (niska) i $ 19.26 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 21.61, dok je rekordna najniža cijena bila $ 7.47.

U kratkoročnim performansama, DIT se kretao +2.01% u posljednjem satu i -5.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DADI Insight Token (DIT)

Tržišna kapitalizacija $ 9.18M$ 9.18M $ 9.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.98M$ 24.98M $ 24.98M Količina u optjecaju 551.28K 551.28K 551.28K Ukupna količina 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DADI Insight Token je $ 9.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIT je 551.28K, s ukupnom količinom od 1500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.98M.