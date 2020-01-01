Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Daddy Chill (DADDYCHILL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Daddy Chill (DADDYCHILL) Informacije Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation. Službena web stranica: https://daddy-chill.fun Kupi DADDYCHILL odmah!

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Daddy Chill (DADDYCHILL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.57K $ 42.57K $ 42.57K Ukupna količina: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Količina u optjecaju: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.57K $ 42.57K $ 42.57K Povijesni maksimum: $ 0.00648647 $ 0.00648647 $ 0.00648647 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Daddy Chill (DADDYCHILL)

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Daddy Chill (DADDYCHILL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DADDYCHILL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DADDYCHILL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DADDYCHILL tokena, istražite DADDYCHILL cijenu tokena uživo!

DADDYCHILL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DADDYCHILL? Naša DADDYCHILL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DADDYCHILL predviđanje cijene tokena odmah!

