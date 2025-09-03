Daddy Chill (DADDYCHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00648647$ 0.00648647 $ 0.00648647 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +1.44% Promjena cijene (7D) +5.10% Promjena cijene (7D) +5.10%

Daddy Chill (DADDYCHILL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DADDYCHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DADDYCHILL je $ 0.00648647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DADDYCHILL se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i +5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daddy Chill (DADDYCHILL)

Tržišna kapitalizacija $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K Količina u optjecaju 999.55M 999.55M 999.55M Ukupna količina 999,549,461.012154 999,549,461.012154 999,549,461.012154

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daddy Chill je $ 41.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DADDYCHILL je 999.55M, s ukupnom količinom od 999549461.012154. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.29K.