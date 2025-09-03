Više o DADDYCHILL

Daddy Chill Logotip

Daddy Chill Cijena (DADDYCHILL)

Neuvršten

1 DADDYCHILL u USD cijena uživo:

--
----
+1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Daddy Chill (DADDYCHILL)
Daddy Chill (DADDYCHILL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00648647
$ 0.00648647$ 0.00648647

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+1.44%

+5.10%

+5.10%

Daddy Chill (DADDYCHILL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DADDYCHILLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DADDYCHILL je $ 0.00648647, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DADDYCHILL se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.44% u posljednjih 24 sata i +5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daddy Chill (DADDYCHILL)

$ 41.29K
$ 41.29K$ 41.29K

--
----

$ 41.29K
$ 41.29K$ 41.29K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,461.012154
999,549,461.012154 999,549,461.012154

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daddy Chill je $ 41.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DADDYCHILL je 999.55M, s ukupnom količinom od 999549461.012154. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.29K.

Daddy Chill (DADDYCHILL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Daddy Chill u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Daddy Chill u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Daddy Chill u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Daddy Chill u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.44%
30 dana$ 0+36.13%
60 dana$ 0+39.28%
90 dana$ 0--

Što je Daddy Chill (DADDYCHILL)

Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Daddy Chill (DADDYCHILL)

Službena web-stranica

Daddy Chill Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Daddy Chill (DADDYCHILL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Daddy Chill (DADDYCHILL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Daddy Chill.

Provjerite Daddy Chill predviđanje cijene sada!

DADDYCHILL u lokalnim valutama

Daddy Chill (DADDYCHILL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Daddy Chill (DADDYCHILL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DADDYCHILL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Daddy Chill (DADDYCHILL)

Koliko Daddy Chill (DADDYCHILL) vrijedi danas?
Cijena DADDYCHILL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DADDYCHILL u USD?
Trenutačna cijena DADDYCHILL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Daddy Chill?
Tržišna kapitalizacija za DADDYCHILL je $ 41.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DADDYCHILL?
Količina u optjecaju za DADDYCHILL je 999.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DADDYCHILL?
DADDYCHILL je postigao ATH cijenu od 0.00648647 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DADDYCHILL?
DADDYCHILL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DADDYCHILL?
24-satni obujam trgovanja za DADDYCHILL je -- USD.
Hoće li DADDYCHILL još narasti ove godine?
DADDYCHILL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DADDYCHILL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:32:00 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.