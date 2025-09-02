Dacxi (DXI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.000661 $ 0.000661 $ 0.000661 24-satna najniža cijena $ 0.00070301 $ 0.00070301 $ 0.00070301 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.000661$ 0.000661 $ 0.000661 24-satna najviša cijena $ 0.00070301$ 0.00070301 $ 0.00070301 Najviša cijena ikada $ 0.067245$ 0.067245 $ 0.067245 Najniža cijena $ 0.00001494$ 0.00001494 $ 0.00001494 Promjena cijene (1H) +0.45% Promjena cijene (1D) +1.19% Promjena cijene (7D) -5.58% Promjena cijene (7D) -5.58%

Dacxi (DXI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00067802. Tijekom protekla 24 sata, DXItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000661 i najviše cijene $ 0.00070301, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DXI je $ 0.067245, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001494.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DXI se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +1.19% u posljednjih 24 sata i -5.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dacxi (DXI)

Tržišna kapitalizacija $ 31.13M$ 31.13M $ 31.13M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.13M$ 31.13M $ 31.13M Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dacxi je $ 31.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DXI je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.13M.