DackieSwap (DACKIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00190656 $ 0.00214045 24-satna najniža cijena $ 0.00190656 24-satna najviša cijena $ 0.00214045 Najviša cijena ikada $ 0.03392568 Najniža cijena $ 0.00115943 Promjena cijene (1H) +7.62% Promjena cijene (1D) -0.72% Promjena cijene (7D) -14.03%

DackieSwap (DACKIE) cijena u stvarnom vremenu je $0.0020968. Tijekom protekla 24 sata, DACKIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00190656 i najviše cijene $ 0.00214045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DACKIE je $ 0.03392568, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00115943.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DACKIE se promijenio za +7.62% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -14.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DackieSwap (DACKIE)

Tržišna kapitalizacija $ 180.74K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 180.74K Količina u optjecaju 86.25M Ukupna količina 86,247,021.58393736

Trenutačna tržišna kapitalizacija DackieSwap je $ 180.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DACKIE je 86.25M, s ukupnom količinom od 86247021.58393736. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 180.74K.