DACHU THE CHEF Cijena danas

Trenutačna cijena DACHU THE CHEF (DACHU) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DACHU u USD je -- po DACHU.

DACHU THE CHEF trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 169,762, s količinom u optjecaju od 955.00M DACHU. Tijekom posljednja 24 sata, DACHU trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0029699, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, DACHU se kretao -- u posljednjem satu i -43.01% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu DACHU THE CHEF (DACHU)

Tržišna kapitalizacija $ 169.76K$ 169.76K $ 169.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 169.76K$ 169.76K $ 169.76K Količina u optjecaju 955.00M 955.00M 955.00M Ukupna količina 954,998,985.906494 954,998,985.906494 954,998,985.906494

Trenutačna tržišna kapitalizacija DACHU THE CHEF je $ 169.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DACHU je 955.00M, s ukupnom količinom od 954998985.906494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 169.76K.