D2 (D2X) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u D2 (D2X), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

D2 (D2X) Informacije

D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens.

Službena web stranica:
https://scpri.me/

D2 (D2X) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za D2 (D2X), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 45.00M
$ 45.00M$ 45.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M
Povijesni maksimum:
$ 0.255729
$ 0.255729$ 0.255729
Povijesni minimum:
$ 0.00604387
$ 0.00604387$ 0.00604387
Trenutna cijena:
$ 0.02270347
$ 0.02270347$ 0.02270347

D2 (D2X) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike D2 (D2X) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj D2X tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja D2X tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku D2X tokena, istražite D2X cijenu tokena uživo!

D2X Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide D2X? Naša D2X stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

