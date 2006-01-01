D2 Finance (D2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u D2 Finance (D2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

D2 Finance (D2) Informacije D2 Finance brings the sophistication of a top-tier hedge fund on-chain through our institutional grade, options-based vault architecture. Each vault is tactically aligned with the current opportunity landscape, setting them apart from the typical offerings in the DeFi vault sector that often rely on static strategies. This dynamic approach positions them to stay ahead, effectively navigating the markets where static strategies may become less effective over time. Capital is actively managed and traded by the adept D2 quant trading team, which boasts extensive experience (over $1billion AUM) in multiple top-tier hedge funds. Službena web stranica: https://d2.finance/ Bijela knjiga: https://gitbook.d2.finance/ Kupi D2 odmah!

D2 Finance (D2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za D2 Finance (D2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 148.80K $ 148.80K $ 148.80K Povijesni maksimum: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Povijesni minimum: $ 0.04094173 $ 0.04094173 $ 0.04094173 Trenutna cijena: $ 0.04665032 $ 0.04665032 $ 0.04665032 Saznajte više o cijeni D2 Finance (D2)

D2 Finance (D2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike D2 Finance (D2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj D2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja D2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku D2 tokena, istražite D2 cijenu tokena uživo!

