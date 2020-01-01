CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CZ THE GOAT (CZGOAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

CZ THE GOAT (CZGOAT) Informacije

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain

When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume!

CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT”

Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

Službena web stranica:
https://czthegoat.io/

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CZ THE GOAT (CZGOAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 136.37K
$ 136.37K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 831.50M
$ 831.50M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 164.01K
$ 164.01K
Povijesni maksimum:
$ 0.0093404
$ 0.0093404
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00016401
$ 0.00016401

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CZ THE GOAT (CZGOAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CZGOAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CZGOAT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CZGOAT tokena, istražite CZGOAT cijenu tokena uživo!

CZGOAT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CZGOAT? Naša CZGOAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

