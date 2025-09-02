CZ THE GOAT (CZGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0093404$ 0.0093404 $ 0.0093404 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -1.61% Promjena cijene (7D) -1.34% Promjena cijene (7D) -1.34%

CZ THE GOAT (CZGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CZGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CZGOAT je $ 0.0093404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CZGOAT se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CZ THE GOAT (CZGOAT)

Tržišna kapitalizacija $ 146.08K$ 146.08K $ 146.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 175.69K$ 175.69K $ 175.69K Količina u optjecaju 831.50M 831.50M 831.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CZ THE GOAT je $ 146.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CZGOAT je 831.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175.69K.