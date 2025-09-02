Više o CZGOAT

CZ THE GOAT Cijena (CZGOAT)

1 CZGOAT u USD cijena uživo:

$0.00017574
$0.00017574$0.00017574
-1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena CZ THE GOAT (CZGOAT)
CZ THE GOAT (CZGOAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0093404
$ 0.0093404$ 0.0093404

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-1.61%

-1.34%

-1.34%

CZ THE GOAT (CZGOAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CZGOATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CZGOAT je $ 0.0093404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CZGOAT se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CZ THE GOAT (CZGOAT)

$ 146.08K
$ 146.08K$ 146.08K

--
----

$ 175.69K
$ 175.69K$ 175.69K

831.50M
831.50M 831.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CZ THE GOAT je $ 146.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CZGOAT je 831.50M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175.69K.

CZ THE GOAT (CZGOAT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CZ THE GOAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CZ THE GOAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CZ THE GOAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CZ THE GOAT u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.61%
30 dana$ 0+18.47%
60 dana$ 0-20.35%
90 dana$ 0--

Što je CZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CZ THE GOAT (CZGOAT)

Službena web-stranica

CZ THE GOAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CZ THE GOAT (CZGOAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CZ THE GOAT (CZGOAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CZ THE GOAT.

Provjerite CZ THE GOAT predviđanje cijene sada!

CZGOAT u lokalnim valutama

CZ THE GOAT (CZGOAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CZ THE GOAT (CZGOAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CZGOAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CZ THE GOAT (CZGOAT)

Koliko CZ THE GOAT (CZGOAT) vrijedi danas?
Cijena CZGOAT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CZGOAT u USD?
Trenutačna cijena CZGOAT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CZ THE GOAT?
Tržišna kapitalizacija za CZGOAT je $ 146.08K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CZGOAT?
Količina u optjecaju za CZGOAT je 831.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CZGOAT?
CZGOAT je postigao ATH cijenu od 0.0093404 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CZGOAT?
CZGOAT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CZGOAT?
24-satni obujam trgovanja za CZGOAT je -- USD.
Hoće li CZGOAT još narasti ove godine?
CZGOAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CZGOAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CZ THE GOAT (CZGOAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.