CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CZ on Hyperliquid (CZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

CZ on Hyperliquid (CZ) Informacije CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Službena web stranica: https://czre.lease/ Kupi CZ odmah!

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CZ on Hyperliquid (CZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 510.86K $ 510.86K $ 510.86K Ukupna količina: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M Količina u optjecaju: $ 4.43M $ 4.43M $ 4.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 510.86K $ 510.86K $ 510.86K Povijesni maksimum: $ 0.800928 $ 0.800928 $ 0.800928 Povijesni minimum: $ 0.107921 $ 0.107921 $ 0.107921 Trenutna cijena: $ 0.115228 $ 0.115228 $ 0.115228 Saznajte više o cijeni CZ on Hyperliquid (CZ)

CZ on Hyperliquid (CZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CZ on Hyperliquid (CZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CZ tokena, istražite CZ cijenu tokena uživo!

