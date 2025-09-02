CZ on Hyperliquid (CZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.114876 $ 0.114876 $ 0.114876 24-satna najniža cijena $ 0.116259 $ 0.116259 $ 0.116259 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.114876$ 0.114876 $ 0.114876 24-satna najviša cijena $ 0.116259$ 0.116259 $ 0.116259 Najviša cijena ikada $ 0.800928$ 0.800928 $ 0.800928 Najniža cijena $ 0.107921$ 0.107921 $ 0.107921 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.88% Promjena cijene (7D) -1.45% Promjena cijene (7D) -1.45%

CZ on Hyperliquid (CZ) cijena u stvarnom vremenu je $0.114889. Tijekom protekla 24 sata, CZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.114876 i najviše cijene $ 0.116259, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CZ je $ 0.800928, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.107921.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CZ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -1.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CZ on Hyperliquid (CZ)

Tržišna kapitalizacija $ 509.36K$ 509.36K $ 509.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 509.36K$ 509.36K $ 509.36K Količina u optjecaju 4.43M 4.43M 4.43M Ukupna količina 4,433,500.0 4,433,500.0 4,433,500.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CZ on Hyperliquid je $ 509.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CZ je 4.43M, s ukupnom količinom od 4433500.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 509.36K.