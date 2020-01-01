Cyphomancer (42) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cyphomancer (42), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cyphomancer (42) Informacije The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent. Službena web stranica: https://cyphomancer.com/ Bijela knjiga: https://cyphomancer.com/deusexmachina.html Kupi 42 odmah!

Cyphomancer (42) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cyphomancer (42), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.19K $ 31.19K $ 31.19K Ukupna količina: $ 929.77M $ 929.77M $ 929.77M Količina u optjecaju: $ 929.77M $ 929.77M $ 929.77M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.19K $ 31.19K $ 31.19K Povijesni maksimum: $ 0.00563896 $ 0.00563896 $ 0.00563896 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Cyphomancer (42)

Cyphomancer (42) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cyphomancer (42) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 42 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 42 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 42 tokena, istražite 42 cijenu tokena uživo!

