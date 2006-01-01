Cypher App (CYPHER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cypher App (CYPHER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cypher App (CYPHER) Informacije Cypher is a non-custodial privacy protocol on the Ethereum Mainnet, designed to boost on-chain security and anonymity. It utilizes zero-knowledge proofs (ZKPs) and an Association Set Provider (ASP) to offer strong privacy solutions, tackling transparency issues in public blockchains with sophisticated cryptography and compliance validation. Cypher: Enhancing Privacy in Blockchain Transactions Addressing Privacy on Public Blockchains Public blockchains, such as Ethereum Mainnet, inherently expose transaction details to all, which aids in transparency but compromises privacy. This transparency challenges the adoption in sectors requiring confidentiality like DeFi, cross-border transfers, and enterprise operations. Cypher's Privacy Solution Cypher is a privacy-focused, non-custodial protocol on Ethereum Mainnet. It leverages Zero-Knowledge Proofs (ZKPs) and the Association Set Provider (ASP) for enhanced security and privacy. By employing PrivacyPools methodologies, Cypher enables secure asset deposits and withdrawals, ensuring transactions remain confidential. The ASP filters deposits, excluding illegal funds and adhering to compliance, merging user control with regulatory standards. Službena web stranica: https://www.cypherapp.tech/ Bijela knjiga: https://docs.cypherapp.tech/

Cypher App (CYPHER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cypher App (CYPHER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.67K $ 14.67K $ 14.67K Povijesni maksimum: $ 0.00378975 $ 0.00378975 $ 0.00378975 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014667 $ 0.00014667 $ 0.00014667

Cypher App (CYPHER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cypher App (CYPHER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CYPHER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CYPHER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CYPHER tokena, istražite CYPHER cijenu tokena uživo!

