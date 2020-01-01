CyOp New Era (CYOP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CyOp New Era (CYOP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CyOp New Era (CYOP) Informacije CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Službena web stranica: https://www.cyop.ai/ Bijela knjiga: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Kupi CYOP odmah!

CyOp New Era (CYOP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CyOp New Era (CYOP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 311.28K $ 311.28K $ 311.28K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 311.28K $ 311.28K $ 311.28K Povijesni maksimum: $ 0.687607 $ 0.687607 $ 0.687607 Povijesni minimum: $ 0.098797 $ 0.098797 $ 0.098797 Trenutna cijena: $ 0.311276 $ 0.311276 $ 0.311276 Saznajte više o cijeni CyOp New Era (CYOP)

CyOp New Era (CYOP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CyOp New Era (CYOP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CYOP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CYOP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CYOP tokena, istražite CYOP cijenu tokena uživo!

