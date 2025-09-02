CyOp New Era (CYOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.313246 24-satna najviša cijena $ 0.325035 Najviša cijena ikada $ 0.687607 Najniža cijena $ 0.098797 Promjena cijene (1H) +1.45% Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -22.84%

CyOp New Era (CYOP) cijena u stvarnom vremenu je $0.321432. Tijekom protekla 24 sata, CYOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.313246 i najviše cijene $ 0.325035, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYOP je $ 0.687607, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.098797.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYOP se promijenio za +1.45% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -22.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CyOp New Era (CYOP)

Tržišna kapitalizacija $ 321.21K$ 321.21K $ 321.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 321.21K$ 321.21K $ 321.21K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CyOp New Era je $ 321.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYOP je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 321.21K.