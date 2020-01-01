CYI by Virtuals (CYI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CYI by Virtuals (CYI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
CYI by Virtuals (CYI) Informacije

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

Službena web stranica:
https://app.virtuals.io/virtuals/558

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CYI by Virtuals (CYI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 506.09K
Ukupna količina:
$ 996.01M
Količina u optjecaju:
$ 996.01M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 506.09K
Povijesni maksimum:
$ 0.00863419
Povijesni minimum:
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00050812
CYI by Virtuals (CYI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CYI by Virtuals (CYI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CYI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CYI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CYI tokena, istražite CYI cijenu tokena uživo!

CYI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CYI? Naša CYI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.