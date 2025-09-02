Više o CYI

CYI by Virtuals Logotip

CYI by Virtuals Cijena (CYI)

Neuvršten

1 CYI u USD cijena uživo:

$0.00056203
$0.00056203$0.00056203
-5.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CYI by Virtuals (CYI)
CYI by Virtuals (CYI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00863419
$ 0.00863419$ 0.00863419

$ 0
$ 0$ 0

-0.26%

-5.65%

-7.36%

-7.36%

CYI by Virtuals (CYI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYI je $ 0.00863419, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYI se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -5.65% u posljednjih 24 sata i -7.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CYI by Virtuals (CYI)

$ 559.79K
$ 559.79K$ 559.79K

--
----

$ 559.79K
$ 559.79K$ 559.79K

996.01M
996.01M 996.01M

996,011,075.543142
996,011,075.543142 996,011,075.543142

Trenutačna tržišna kapitalizacija CYI by Virtuals je $ 559.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYI je 996.01M, s ukupnom količinom od 996011075.543142. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 559.79K.

CYI by Virtuals (CYI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CYI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CYI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CYI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CYI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.65%
30 dana$ 0-28.84%
60 dana$ 0-43.26%
90 dana$ 0--

Što je CYI by Virtuals (CYI)

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CYI by Virtuals (CYI)

Službena web-stranica

CYI by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CYI by Virtuals (CYI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CYI by Virtuals (CYI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CYI by Virtuals.

Provjerite CYI by Virtuals predviđanje cijene sada!

CYI u lokalnim valutama

CYI by Virtuals (CYI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CYI by Virtuals (CYI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CYI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CYI by Virtuals (CYI)

Koliko CYI by Virtuals (CYI) vrijedi danas?
Cijena CYI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CYI u USD?
Trenutačna cijena CYI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CYI by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za CYI je $ 559.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CYI?
Količina u optjecaju za CYI je 996.01M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CYI?
CYI je postigao ATH cijenu od 0.00863419 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CYI?
CYI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CYI?
24-satni obujam trgovanja za CYI je -- USD.
Hoće li CYI još narasti ove godine?
CYI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CYI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
