Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Tokenomika

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Informacije Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base. Službena web stranica: https://www.cygnus.finance/ Bijela knjiga: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper/

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Tokenomika i analiza cijena Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 73.53M Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.89M Povijesni maksimum: $ 1.089 Povijesni minimum: $ 0.781549 Trenutna cijena: $ 0.991346

Cygnus Finance Global USD (CGUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cygnus Finance Global USD (CGUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CGUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CGUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CGUSD tokena, istražite CGUSD cijenu tokena uživo!

