Cyclix Games (CYG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00737943 $ 0.00737943 $ 0.00737943 24-satna najniža cijena $ 0.00784492 $ 0.00784492 $ 0.00784492 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00737943$ 0.00737943 $ 0.00737943 24-satna najviša cijena $ 0.00784492$ 0.00784492 $ 0.00784492 Najviša cijena ikada $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Najniža cijena $ 0.00737943$ 0.00737943 $ 0.00737943 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -0.93% Promjena cijene (7D) -5.91% Promjena cijene (7D) -5.91%

Cyclix Games (CYG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00777131. Tijekom protekla 24 sata, CYGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00737943 i najviše cijene $ 0.00784492, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYG je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00737943.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYG se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i -5.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyclix Games (CYG)

Tržišna kapitalizacija $ 113.00K$ 113.00K $ 113.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.00K$ 113.00K $ 113.00K Količina u optjecaju 14.54M 14.54M 14.54M Ukupna količina 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyclix Games je $ 113.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYG je 14.54M, s ukupnom količinom od 14540609.78400019. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.00K.