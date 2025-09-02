Više o CYG

Cyclix Games Logotip

Cyclix Games Cijena (CYG)

Neuvršten

1 CYG u USD cijena uživo:

$0.00777131
$0.00777131$0.00777131
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cyclix Games (CYG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:30:04 (UTC+8)

Cyclix Games (CYG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00737943
$ 0.00737943$ 0.00737943
24-satna najniža cijena
$ 0.00784492
$ 0.00784492$ 0.00784492
24-satna najviša cijena

$ 0.00737943
$ 0.00737943$ 0.00737943

$ 0.00784492
$ 0.00784492$ 0.00784492

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.00737943
$ 0.00737943$ 0.00737943

-0.21%

-0.93%

-5.91%

-5.91%

Cyclix Games (CYG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00777131. Tijekom protekla 24 sata, CYGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00737943 i najviše cijene $ 0.00784492, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYG je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00737943.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYG se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -0.93% u posljednjih 24 sata i -5.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyclix Games (CYG)

$ 113.00K
$ 113.00K$ 113.00K

--
----

$ 113.00K
$ 113.00K$ 113.00K

14.54M
14.54M 14.54M

14,540,609.78400019
14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyclix Games je $ 113.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYG je 14.54M, s ukupnom količinom od 14540609.78400019. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.00K.

Cyclix Games (CYG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cyclix Games u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cyclix Games u USD iznosila je $ -0.0023118994.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cyclix Games u USD iznosila je $ -0.0061227548.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cyclix Games u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.93%
30 dana$ -0.0023118994-29.74%
60 dana$ -0.0061227548-78.78%
90 dana$ 0--

Što je Cyclix Games (CYG)

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

Resurs Cyclix Games (CYG)

Službena web-stranica

Cyclix Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cyclix Games (CYG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cyclix Games (CYG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cyclix Games.

Provjerite Cyclix Games predviđanje cijene sada!

CYG u lokalnim valutama

Cyclix Games (CYG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cyclix Games (CYG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CYG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cyclix Games (CYG)

Koliko Cyclix Games (CYG) vrijedi danas?
Cijena CYG uživo u USD je 0.00777131 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CYG u USD?
Trenutačna cijena CYG u USD je $ 0.00777131. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cyclix Games?
Tržišna kapitalizacija za CYG je $ 113.00K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CYG?
Količina u optjecaju za CYG je 14.54M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CYG?
CYG je postigao ATH cijenu od 2.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CYG?
CYG je vidio ATL cijenu od 0.00737943 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CYG?
24-satni obujam trgovanja za CYG je -- USD.
Hoće li CYG još narasti ove godine?
CYG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CYG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:30:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.