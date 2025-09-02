Cybria (CYBA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01580437$ 0.01580437 $ 0.01580437 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -9.56% Promjena cijene (7D) -9.56%

Cybria (CYBA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYBAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYBA je $ 0.01580437, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYBA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cybria (CYBA)

Tržišna kapitalizacija $ 102.45K$ 102.45K $ 102.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.01K$ 126.01K $ 126.01K Količina u optjecaju 813.00M 813.00M 813.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cybria je $ 102.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYBA je 813.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.01K.