Cyborgism (CYBORGISM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00341224$ 0.00341224 $ 0.00341224 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +1.47% Promjena cijene (7D) -4.09% Promjena cijene (7D) -4.09%

Cyborgism (CYBORGISM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYBORGISMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYBORGISM je $ 0.00341224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYBORGISM se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i -4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyborgism (CYBORGISM)

Tržišna kapitalizacija $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.74K$ 24.74K $ 24.74K Količina u optjecaju 997.94M 997.94M 997.94M Ukupna količina 997,940,763.305443 997,940,763.305443 997,940,763.305443

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyborgism je $ 24.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYBORGISM je 997.94M, s ukupnom količinom od 997940763.305443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.74K.