Cyborgism Logotip

Cyborgism Cijena (CYBORGISM)

Neuvršten

1 CYBORGISM u USD cijena uživo:

--
----
+1.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Cyborgism (CYBORGISM)
Cyborgism (CYBORGISM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00341224
$ 0.00341224$ 0.00341224

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

+1.47%

-4.09%

-4.09%

Cyborgism (CYBORGISM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYBORGISMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYBORGISM je $ 0.00341224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYBORGISM se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.47% u posljednjih 24 sata i -4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyborgism (CYBORGISM)

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

--
----

$ 24.74K
$ 24.74K$ 24.74K

997.94M
997.94M 997.94M

997,940,763.305443
997,940,763.305443 997,940,763.305443

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyborgism je $ 24.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYBORGISM je 997.94M, s ukupnom količinom od 997940763.305443. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.74K.

Cyborgism (CYBORGISM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cyborgism u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cyborgism u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cyborgism u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cyborgism u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.47%
30 dana$ 0+9.01%
60 dana$ 0-18.83%
90 dana$ 0--

Što je Cyborgism (CYBORGISM)

Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before.

Cyborgism Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cyborgism (CYBORGISM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cyborgism (CYBORGISM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cyborgism.

Provjerite Cyborgism predviđanje cijene sada!

CYBORGISM u lokalnim valutama

Cyborgism (CYBORGISM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cyborgism (CYBORGISM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CYBORGISM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cyborgism (CYBORGISM)

Koliko Cyborgism (CYBORGISM) vrijedi danas?
Cijena CYBORGISM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CYBORGISM u USD?
Trenutačna cijena CYBORGISM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cyborgism?
Tržišna kapitalizacija za CYBORGISM je $ 24.74K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CYBORGISM?
Količina u optjecaju za CYBORGISM je 997.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CYBORGISM?
CYBORGISM je postigao ATH cijenu od 0.00341224 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CYBORGISM?
CYBORGISM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CYBORGISM?
24-satni obujam trgovanja za CYBORGISM je -- USD.
Hoće li CYBORGISM još narasti ove godine?
CYBORGISM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CYBORGISM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
