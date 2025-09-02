Cyberperp (CYB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.50214 $ 0.50214 $ 0.50214 24-satna najniža cijena $ 0.528023 $ 0.528023 $ 0.528023 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.50214$ 0.50214 $ 0.50214 24-satna najviša cijena $ 0.528023$ 0.528023 $ 0.528023 Najviša cijena ikada $ 3.56$ 3.56 $ 3.56 Najniža cijena $ 0.449128$ 0.449128 $ 0.449128 Promjena cijene (1H) -0.21% Promjena cijene (1D) -1.39% Promjena cijene (7D) -2.04% Promjena cijene (7D) -2.04%

Cyberperp (CYB) cijena u stvarnom vremenu je $0.519174. Tijekom protekla 24 sata, CYBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.50214 i najviše cijene $ 0.528023, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYB je $ 3.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.449128.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYB se promijenio za -0.21% u posljednjih sat vremena, -1.39% u posljednjih 24 sata i -2.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyberperp (CYB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Količina u optjecaju 1.96M 1.96M 1.96M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyberperp je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYB je 1.96M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.19M.