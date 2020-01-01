CyberFi (CFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CyberFi (CFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CyberFi (CFI) Informacije CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform. Službena web stranica: https://samuraistarter.com Kupi CFI odmah!

CyberFi (CFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CyberFi (CFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 342.10K $ 342.10K $ 342.10K Ukupna količina: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Količina u optjecaju: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 504.44K $ 504.44K $ 504.44K Povijesni maksimum: $ 76.41 $ 76.41 $ 76.41 Povijesni minimum: $ 0.068245 $ 0.068245 $ 0.068245 Trenutna cijena: $ 0.210182 $ 0.210182 $ 0.210182 Saznajte više o cijeni CyberFi (CFI)

CyberFi (CFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CyberFi (CFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CFI tokena, istražite CFI cijenu tokena uživo!

