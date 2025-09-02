CyberFi (CFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.18943 $ 0.18943 $ 0.18943 24-satna najniža cijena $ 0.215932 $ 0.215932 $ 0.215932 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.18943$ 0.18943 $ 0.18943 24-satna najviša cijena $ 0.215932$ 0.215932 $ 0.215932 Najviša cijena ikada $ 76.41$ 76.41 $ 76.41 Najniža cijena $ 0.068245$ 0.068245 $ 0.068245 Promjena cijene (1H) +0.62% Promjena cijene (1D) +9.26% Promjena cijene (7D) +5.54% Promjena cijene (7D) +5.54%

CyberFi (CFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.212294. Tijekom protekla 24 sata, CFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.18943 i najviše cijene $ 0.215932, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFI je $ 76.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.068245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFI se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +9.26% u posljednjih 24 sata i +5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CyberFi (CFI)

Tržišna kapitalizacija $ 345.54K$ 345.54K $ 345.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 509.51K$ 509.51K $ 509.51K Količina u optjecaju 1.63M 1.63M 1.63M Ukupna količina 2,400,000.0 2,400,000.0 2,400,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CyberFi je $ 345.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CFI je 1.63M, s ukupnom količinom od 2400000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 509.51K.