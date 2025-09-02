Više o CFI

CyberFi Cijena (CFI)

1 CFI u USD cijena uživo:

$0.212294
$0.212294$0.212294
+9.20%1D
Grafikon aktualnih cijena CyberFi (CFI)
CyberFi (CFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.18943
$ 0.18943$ 0.18943
24-satna najniža cijena
$ 0.215932
$ 0.215932$ 0.215932
24-satna najviša cijena

$ 0.18943
$ 0.18943$ 0.18943

$ 0.215932
$ 0.215932$ 0.215932

$ 76.41
$ 76.41$ 76.41

$ 0.068245
$ 0.068245$ 0.068245

+0.62%

+9.26%

+5.54%

+5.54%

CyberFi (CFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.212294. Tijekom protekla 24 sata, CFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.18943 i najviše cijene $ 0.215932, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CFI je $ 76.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.068245.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CFI se promijenio za +0.62% u posljednjih sat vremena, +9.26% u posljednjih 24 sata i +5.54% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CyberFi (CFI)

$ 345.54K
$ 345.54K$ 345.54K

--
----

$ 509.51K
$ 509.51K$ 509.51K

1.63M
1.63M 1.63M

2,400,000.0
2,400,000.0 2,400,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CyberFi je $ 345.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CFI je 1.63M, s ukupnom količinom od 2400000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 509.51K.

CyberFi (CFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CyberFi u USD iznosila je $ +0.01799474.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CyberFi u USD iznosila je $ +0.0708021719.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CyberFi u USD iznosila je $ +0.1272485565.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CyberFi u USD iznosila je $ +0.07955863091840886.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01799474+9.26%
30 dana$ +0.0708021719+33.35%
60 dana$ +0.1272485565+59.94%
90 dana$ +0.07955863091840886+59.94%

Što je CyberFi (CFI)

CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CyberFi (CFI)

Službena web-stranica

CyberFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CyberFi (CFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CyberFi (CFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CyberFi.

Provjerite CyberFi predviđanje cijene sada!

CFI u lokalnim valutama

CyberFi (CFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CyberFi (CFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CyberFi (CFI)

Koliko CyberFi (CFI) vrijedi danas?
Cijena CFI uživo u USD je 0.212294 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CFI u USD?
Trenutačna cijena CFI u USD je $ 0.212294. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CyberFi?
Tržišna kapitalizacija za CFI je $ 345.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CFI?
Količina u optjecaju za CFI je 1.63M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CFI?
CFI je postigao ATH cijenu od 76.41 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CFI?
CFI je vidio ATL cijenu od 0.068245 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CFI?
24-satni obujam trgovanja za CFI je -- USD.
Hoće li CFI još narasti ove godine?
CFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CyberFi (CFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

