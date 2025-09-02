Cyberdoge (CDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0098383$ 0.0098383 $ 0.0098383 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.52% Promjena cijene (1D) +1.79% Promjena cijene (7D) +0.04% Promjena cijene (7D) +0.04%

Cyberdoge (CDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDOGE je $ 0.0098383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDOGE se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyberdoge (CDOGE)

Tržišna kapitalizacija $ 758.54K$ 758.54K $ 758.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 758.54K$ 758.54K $ 758.54K Količina u optjecaju 999.89M 999.89M 999.89M Ukupna količina 999,891,907.569192 999,891,907.569192 999,891,907.569192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyberdoge je $ 758.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDOGE je 999.89M, s ukupnom količinom od 999891907.569192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 758.54K.