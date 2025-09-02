Više o CDOGE

Cyberdoge Cijena (CDOGE)

Neuvršten

1 CDOGE u USD cijena uživo:

$0.00075484
$0.00075484$0.00075484
+0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cyberdoge (CDOGE)
Cyberdoge (CDOGE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0098383
$ 0.0098383$ 0.0098383

$ 0
$ 0$ 0

-0.52%

+1.79%

+0.04%

+0.04%

Cyberdoge (CDOGE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CDOGEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDOGE je $ 0.0098383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDOGE se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, +1.79% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cyberdoge (CDOGE)

$ 758.54K
$ 758.54K$ 758.54K

--
----

$ 758.54K
$ 758.54K$ 758.54K

999.89M
999.89M 999.89M

999,891,907.569192
999,891,907.569192 999,891,907.569192

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cyberdoge je $ 758.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDOGE je 999.89M, s ukupnom količinom od 999891907.569192. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 758.54K.

Cyberdoge (CDOGE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cyberdoge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cyberdoge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cyberdoge u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cyberdoge u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.79%
30 dana$ 0+2.93%
60 dana$ 0+17.11%
90 dana$ 0--

Što je Cyberdoge (CDOGE)

CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.

Resurs Cyberdoge (CDOGE)

Službena web-stranica

Cyberdoge Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cyberdoge (CDOGE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cyberdoge (CDOGE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cyberdoge.

Provjerite Cyberdoge predviđanje cijene sada!

CDOGE u lokalnim valutama

Cyberdoge (CDOGE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cyberdoge (CDOGE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CDOGE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cyberdoge (CDOGE)

Koliko Cyberdoge (CDOGE) vrijedi danas?
Cijena CDOGE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CDOGE u USD?
Trenutačna cijena CDOGE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cyberdoge?
Tržišna kapitalizacija za CDOGE je $ 758.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CDOGE?
Količina u optjecaju za CDOGE je 999.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CDOGE?
CDOGE je postigao ATH cijenu od 0.0098383 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CDOGE?
CDOGE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CDOGE?
24-satni obujam trgovanja za CDOGE je -- USD.
Hoće li CDOGE još narasti ove godine?
CDOGE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CDOGE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
