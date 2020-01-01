CyberDEX (CYDX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CyberDEX (CYDX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

CyberDEX (CYDX) Informacije

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact.

This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

Službena web stranica:
https://www.cyberdex.xyz/
Bijela knjiga:
https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper

CyberDEX (CYDX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CyberDEX (CYDX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 537.00K
Ukupna količina:
$ 1.60B
Količina u optjecaju:
$ 315.66M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.72M
Povijesni maksimum:
$ 0.077973
Povijesni minimum:
$ 0.00147545
Trenutna cijena:
$ 0.00169901
CyberDEX (CYDX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CyberDEX (CYDX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CYDX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CYDX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CYDX tokena, istražite CYDX cijenu tokena uživo!

CYDX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CYDX? Naša CYDX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

