CyberDEX Logotip

CyberDEX Cijena (CYDX)

Neuvršten

1 CYDX u USD cijena uživo:

$0.001686
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CyberDEX (CYDX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:43:49 (UTC+8)

CyberDEX (CYDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00165467
24-satna najniža cijena
$ 0.00168987
24-satna najviša cijena

$ 0.00165467
$ 0.00168987
$ 0.077973
$ 0.00147545
+0.36%

+0.48%

+4.41%

+4.41%

CyberDEX (CYDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.001686. Tijekom protekla 24 sata, CYDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00165467 i najviše cijene $ 0.00168987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYDX je $ 0.077973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147545.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYDX se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i +4.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CyberDEX (CYDX)

$ 532.21K
--
$ 2.70M
315.66M
1,600,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija CyberDEX je $ 532.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYDX je 315.66M, s ukupnom količinom od 1600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.70M.

CyberDEX (CYDX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CyberDEX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CyberDEX u USD iznosila je $ +0.0001210637.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CyberDEX u USD iznosila je $ +0.0001888062.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CyberDEX u USD iznosila je $ -0.000635896383177147.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.48%
30 dana$ +0.0001210637+7.18%
60 dana$ +0.0001888062+11.20%
90 dana$ -0.000635896383177147-27.38%

Što je CyberDEX (CYDX)

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

CyberDEX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CyberDEX (CYDX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CyberDEX (CYDX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CyberDEX.

Provjerite CyberDEX predviđanje cijene sada!

CYDX u lokalnim valutama

CyberDEX (CYDX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CyberDEX (CYDX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CYDX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CyberDEX (CYDX)

Koliko CyberDEX (CYDX) vrijedi danas?
Cijena CYDX uživo u USD je 0.001686 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CYDX u USD?
Trenutačna cijena CYDX u USD je $ 0.001686. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CyberDEX?
Tržišna kapitalizacija za CYDX je $ 532.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CYDX?
Količina u optjecaju za CYDX je 315.66M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CYDX?
CYDX je postigao ATH cijenu od 0.077973 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CYDX?
CYDX je vidio ATL cijenu od 0.00147545 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CYDX?
24-satni obujam trgovanja za CYDX je -- USD.
Hoće li CYDX još narasti ove godine?
CYDX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CYDX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
