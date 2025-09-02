CyberDEX (CYDX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00165467 24-satna najniža cijena $ 0.00168987 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.077973 Najniža cijena $ 0.00147545 Promjena cijene (1H) +0.36% Promjena cijene (1D) +0.48% Promjena cijene (7D) +4.41%

CyberDEX (CYDX) cijena u stvarnom vremenu je $0.001686. Tijekom protekla 24 sata, CYDXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00165467 i najviše cijene $ 0.00168987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYDX je $ 0.077973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00147545.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYDX se promijenio za +0.36% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i +4.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CyberDEX (CYDX)

Tržišna kapitalizacija $ 532.21K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.70M Količina u optjecaju 315.66M Ukupna količina 1,600,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CyberDEX je $ 532.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYDX je 315.66M, s ukupnom količinom od 1600000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.70M.