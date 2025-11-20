Cybercentry Cijena danas

Trenutačna cijena Cybercentry (CENTRY) danas je $ 0.00061657, s promjenom od 6.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CENTRY u USD je $ 0.00061657 po CENTRY.

Cybercentry trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 308,108, s količinom u optjecaju od 500.00M CENTRY. Tijekom posljednja 24 sata, CENTRY trgovao je između $ 0.00056657 (niska) i $ 0.00066804 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0020333, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014061.

U kratkoročnim performansama, CENTRY se kretao -0.88% u posljednjem satu i -32.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cybercentry (CENTRY)

Tržišna kapitalizacija $ 308.11K$ 308.11K $ 308.11K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 616.22K$ 616.22K $ 616.22K Količina u optjecaju 500.00M 500.00M 500.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

