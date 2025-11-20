CWYPTO Cijena danas

Trenutačna cijena CWYPTO (CWYPTO) danas je $ 0.00000591, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CWYPTO u USD je $ 0.00000591 po CWYPTO.

CWYPTO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,902.41, s količinom u optjecaju od 999.15M CWYPTO. Tijekom posljednja 24 sata, CWYPTO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00030301, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000056.

U kratkoročnim performansama, CWYPTO se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CWYPTO (CWYPTO)

Tržišna kapitalizacija $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.90K$ 5.90K $ 5.90K Količina u optjecaju 999.15M 999.15M 999.15M Ukupna količina 999,145,334.703148 999,145,334.703148 999,145,334.703148

