cWBTC (CWBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2,159.1 $ 2,159.1 $ 2,159.1 24-satna najniža cijena $ 2,219.04 $ 2,219.04 $ 2,219.04 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2,159.1$ 2,159.1 $ 2,159.1 24-satna najviša cijena $ 2,219.04$ 2,219.04 $ 2,219.04 Najviša cijena ikada $ 2,496.96$ 2,496.96 $ 2,496.96 Najniža cijena $ 91.15$ 91.15 $ 91.15 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +0.29% Promjena cijene (7D) +0.29%

cWBTC (CWBTC) cijena u stvarnom vremenu je $2,215.29. Tijekom protekla 24 sata, CWBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 2,159.1 i najviše cijene $ 2,219.04, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CWBTC je $ 2,496.96, dok je najniža cijena svih vremena $ 91.15.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CWBTC se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +0.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cWBTC (CWBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 252.66M$ 252.66M $ 252.66M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.66M$ 252.66M $ 252.66M Količina u optjecaju 114.05K 114.05K 114.05K Ukupna količina 114,050.92826864 114,050.92826864 114,050.92826864

Trenutačna tržišna kapitalizacija cWBTC je $ 252.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CWBTC je 114.05K, s ukupnom količinom od 114050.92826864. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.66M.