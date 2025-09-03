Cute Style (CUTIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.29% Promjena cijene (1D) -1.15% Promjena cijene (7D) +1.96% Promjena cijene (7D) +1.96%

Cute Style (CUTIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CUTIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUTIE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUTIE se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -1.15% u posljednjih 24 sata i +1.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cute Style (CUTIE)

Tržišna kapitalizacija $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.13K$ 13.13K $ 13.13K Količina u optjecaju 999.36M 999.36M 999.36M Ukupna količina 999,356,184.533606 999,356,184.533606 999,356,184.533606

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cute Style je $ 13.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUTIE je 999.36M, s ukupnom količinom od 999356184.533606. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.13K.