Cute Asian Girl (CAG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00693083$ 0.00693083 $ 0.00693083 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.32% Promjena cijene (1D) -9.63% Promjena cijene (7D) -21.42% Promjena cijene (7D) -21.42%

Cute Asian Girl (CAG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CAGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CAG je $ 0.00693083, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CAG se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -9.63% u posljednjih 24 sata i -21.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cute Asian Girl (CAG)

Tržišna kapitalizacija $ 446.22K$ 446.22K $ 446.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 446.22K$ 446.22K $ 446.22K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cute Asian Girl je $ 446.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.22K.