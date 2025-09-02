cUSDC (CUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.02514969, 24-satna najviša cijena $ 0.02519531, Najviša cijena ikada $ 0.220912, Najniža cijena $ 0.00620705, Promjena cijene (1H) +0.00%, Promjena cijene (1D) -0.00%, Promjena cijene (7D) +0.04%

cUSDC (CUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $0.02517704. Tijekom protekla 24 sata, CUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02514969 i najviše cijene $ 0.02519531, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUSDC je $ 0.220912, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00620705.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUSDC se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cUSDC (CUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 40.12M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.12M, Količina u optjecaju 1.59B, Ukupna količina 1,593,513,764.452729

Trenutačna tržišna kapitalizacija cUSDC je $ 40.12M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUSDC je 1.59B, s ukupnom količinom od 1593513764.452729. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.12M.