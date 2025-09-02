Curtis (CURTIS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02260401$ 0.02260401 $ 0.02260401 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.24% Promjena cijene (1D) +3.91% Promjena cijene (7D) -4.15% Promjena cijene (7D) -4.15%

Curtis (CURTIS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CURTIStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CURTIS je $ 0.02260401, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CURTIS se promijenio za +2.24% u posljednjih sat vremena, +3.91% u posljednjih 24 sata i -4.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curtis (CURTIS)

Tržišna kapitalizacija $ 217.37K$ 217.37K $ 217.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 217.37K$ 217.37K $ 217.37K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curtis je $ 217.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CURTIS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 217.37K.