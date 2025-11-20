Currency One USD Cijena danas

Trenutačna cijena Currency One USD (C1USD) danas je $ 1.0, s promjenom od 1.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije C1USD u USD je $ 1.0 po C1USD.

Currency One USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,550,131,243, s količinom u optjecaju od 2.55B C1USD. Tijekom posljednja 24 sata, C1USD trgovao je između $ 0.981081 (niska) i $ 1.008 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.084, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.937381.

U kratkoročnim performansama, C1USD se kretao -0.39% u posljednjem satu i +1.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Currency One USD (C1USD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.55B$ 2.55B $ 2.55B Količina u optjecaju 2.55B 2.55B 2.55B Ukupna količina 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

