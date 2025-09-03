Curly (CURLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00144247$ 0.00144247 $ 0.00144247 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +2.81% Promjena cijene (7D) -4.95% Promjena cijene (7D) -4.95%

Curly (CURLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CURLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CURLY je $ 0.00144247, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CURLY se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +2.81% u posljednjih 24 sata i -4.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curly (CURLY)

Tržišna kapitalizacija $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.60K$ 16.60K $ 16.60K Količina u optjecaju 988.84M 988.84M 988.84M Ukupna količina 988,843,487.927419 988,843,487.927419 988,843,487.927419

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curly je $ 16.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CURLY je 988.84M, s ukupnom količinom od 988843487.927419. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.60K.