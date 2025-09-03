Curiso (CUR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.005363$ 0.005363 $ 0.005363 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) -0.24% Promjena cijene (7D) +3.16% Promjena cijene (7D) +3.16%

Curiso (CUR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CURtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CUR je $ 0.005363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CUR se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, -0.24% u posljednjih 24 sata i +3.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curiso (CUR)

Tržišna kapitalizacija $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K Količina u optjecaju 978.10M 978.10M 978.10M Ukupna količina 978,104,464.034234 978,104,464.034234 978,104,464.034234

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curiso je $ 37.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CUR je 978.10M, s ukupnom količinom od 978104464.034234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.55K.