Curio Gas Token (CGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.067604$ 0.067604 $ 0.067604 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +59.62% Promjena cijene (7D) +59.62%

Curio Gas Token (CGT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00165999. Tijekom protekla 24 sata, CGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CGT je $ 0.067604, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CGT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +59.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curio Gas Token (CGT)

Tržišna kapitalizacija $ 166.00K$ 166.00K $ 166.00K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 166.00K$ 166.00K $ 166.00K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curio Gas Token je $ 166.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CGT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 166.00K.