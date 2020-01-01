Curetopia (CURES) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Curetopia (CURES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Curetopia (CURES) Informacije Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Službena web stranica: https://www.curetopia.xyz/ Kupi CURES odmah!

Curetopia (CURES) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Curetopia (CURES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Povijesni maksimum: $ 0.122777 $ 0.122777 $ 0.122777 Povijesni minimum: $ 0.0160381 $ 0.0160381 $ 0.0160381 Trenutna cijena: $ 0.050587 $ 0.050587 $ 0.050587 Saznajte više o cijeni Curetopia (CURES)

Curetopia (CURES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Curetopia (CURES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CURES tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CURES tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CURES tokena, istražite CURES cijenu tokena uživo!

