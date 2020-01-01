Curetopia (CURES) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Curetopia (CURES), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Curetopia (CURES) Informacije

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us.

The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

Službena web stranica:
https://www.curetopia.xyz/

Curetopia (CURES) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Curetopia (CURES), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M
Ukupna količina:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Količina u optjecaju:
$ 39.38M
$ 39.38M$ 39.38M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.06M
$ 5.06M$ 5.06M
Povijesni maksimum:
$ 0.122777
$ 0.122777$ 0.122777
Povijesni minimum:
$ 0.0160381
$ 0.0160381$ 0.0160381
Trenutna cijena:
$ 0.050587
$ 0.050587$ 0.050587

Curetopia (CURES) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Curetopia (CURES) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CURES tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CURES tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CURES tokena, istražite CURES cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.